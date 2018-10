Giornata mondiale della vista: screening oculistici gratuiti a Campobasso e Termoli

Si celebra oggi, 11 ottobre, la Giornata Mondiale della Vista 2018 e per l’occasione l’Uici, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Campobasso, promuovere un’iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione dei problemi legati alla vista.

Da questa mattina, infatti, a Termoli, in Piazza Vittorio Veneto, sarà possibile effettuare uno screening uditivo, in collaborazione con Auser, e ricevere materiale informativo. Nel pomeriggio, invece, volontari ed esperti saranno presenti a Campobasso, presso la sede Uici di Via Palombo n.14, accoglieranno coloro che vorranno sottoporsi a screening oculistici e uditivi gratuiti a partire dalle ore 16.

Per info contattare il seguente recapito: 0874332207.