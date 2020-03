Letture condivise e meditazione yoga via Skype. Oggi, tutta la giornata

Con l’avvio della Primavera partono le letture condivise unite alla meditazione yoga condotte da Aria Calcutta e Pietro La Barbera.

“Siamo tutti dei fiori” è l’evento online, via Skype, che proporrà momenti alternati di meditazione condotti dall’insegnante di Yoga Aria Calcutta e letture condivise legate al progetto La voce del Buio (www.lavocedelbuio.it), l’unico e primo portale in Molise di audiolibri.

“La voce del Buio – spiega La Barbera che da sempre si occupa di teatro ma che insieme alla moglie Florence si occupa anche di strumenti per i non vedenti – ha infatti pubblicato e messo a disposizione in soli 11 mesi ben 240 audiolibri. Gli utenti iscritti circa 250 e 150 i donatori di voce da tutto il mondo. Un Grazie sincero e di cuore a tutti loro”.

Si parte dunque stamattina dalle ore 10:30 alle 12:00 e si prosegue nel pomeriggio dalle ore 16:00 alle 17:30.

Per unirti al gruppo contatta Pietro al numero 338.9127408.