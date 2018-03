Mindfulness al San Damiano di Termoli per la Settimana del Cervello

È iniziata il 12 marzo per concludersi il 18 la “Settimana del Cervello”, manifestazione mondiale (Brain Awareness Week), istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives e promossa in Italia dal portale Hafricah. L’obiettivo è quello di promuovere eventi di approfondimento e sensibilizzazione della popolazione rispetto ai temi della psiche e del cervello, un argomento per molti versi ancora misterioso.

Nel Molise, in occasione di questa ricorrenza, il Centro Socio Educativo San Damiano di Termoli, gestito dalla Cooperativa Sirio, ha organizzato un evento dal titolo “Mindfulness”, rivolto, oltreché alla intera cittadinanza, in modo particolare ai ragazzi con disabilità intellettiva e alle ragazze del Liceo Socio Psico-Pedagogico di Guglionesi. Si è parlato dei benefici della mindfulness, nel breve e nel lungo termine, supportati dall’analisi di articoli scientifici sulla tematicha. Dopodichè è stata effettuata una prova pratica.

“Promuovere iniziative simili è un ottimo modo per parlare alla gente comune di quello che è il nostro lavoro, per calarlo attivamente nelle loro vite, con il desiderio di migliorarle attraverso la scienza e la conoscenza”, così ha sintetizzato l’obiettivo dell’evento del San Damiano, la Psicologa del centro dott.ssa Fabiola Caruso.

Nel 2017 sono state 435 le iniziative presenta a livello nazionale su questa tematica, a conferma dell’interesse che questi nuovi approcci alla cura della memoria stanno riscuotendo nel mondo scientifico e non solo. In Molise sono stati organizzati due eventi uno a Termoli ed uno a Campobasso, dal titolo “Training di memoria”.

Tutti gli eventi, come tutti gli anni, sono sintetizzati e presentati all’interno di un calendario che è possibile visionare online sul portale dedicato alla Settimana del Cervello.