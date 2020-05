Molise. Premio Scuola Digitale, oggi il via alle premiazioni in diretta

Nonostante l’emergenza sanitaria, la scuola non si ferma. Anzi, porta avanti anche le attività progettuali e stamattina sul canale YouTube Pertini-Montini-Cuoco Official andrà in onda la cerimonia di premiazione del #PSD

Ormai ci siamo, la grande attesa per la finale regionale del Molise del Premio Scuola Digitale sta per finire, a partire dalle ore 9.30 di oggi 28 maggio 2020 si terrà la diretta streaming del #PSD, organizzata dall’Istituto Pertini-Montini-Cuoco in qualità di scuola polo per l’innovazione digitale sia in ambito provinciale (Campobasso) sia regionale.

“La nostra scuola ha sempre creduto molto nello sviluppo delle competenze digitali – spiega il professore Umberto Di Lallo, Dirigente scolastico dell’Istituto Pertini-Montini-Cuoco -. Internet, il coding, la robotica, le STEM ecc. sono un mezzo per arrivare ad uno scopo, vale a dire quello di promuovere le competenze adeguate per il cittadino digitale e il lavoratore del futuro. Ed è grazie a questa convinzione e impegno che siamo stati scelti come scuola capofila per le attività relative a Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”.

Il Premio Scuola Digitale, ricordiamo, è un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento del digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica digitale. Il Premio ha finalità di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale, previa competizione a livello provinciale, regionale e nazionale.

Le scuole finaliste del Primo Ciclo:

I. OMNICOMPRENSIVO STATALE “N. SCARANO” di Trivento (CB) col Progetto: “Think, Make,…Change!”;

I.C. “MOLISE ALTISSIMO” di Carovilli – Scuola Secondaria di I Grado – Plesso di Capracotta (IS) col progetto “Mentre alle mucche ci pensa Arduino noi percorriamo la via del latte”.

Le scuole finaliste del Secondo Ciclo:

ISIS “FERMI MATTEI” – Isernia – col progetto: ECO SYSTEM VOICE;

IIS “BOCCARDI-TIBERIO” Termoli (CB) col progetto: “ELISA. Domotica a comando vocale”.

Ogni team scolastico potrà mostrare il proprio video progetto e una giuria collegata anch’essa in live streaming potrà interagire con i partecipanti per fare domande in seguito alla presentazione dell’idea progettuale. Al termine della “challenge” sarà individuata un’unica scuola vincitrice del premio regionale per ciascun ciclo di istruzione permettendo l’accesso al Premio Nazionale Scuola Digitale che verrà gestito dal Ministero dell’Istruzione. La giuria di valutazione dei progetti per la fase regionale, nominata dal Dirigente scolastico dell’IIS Pertini Montini Cuoco, prof. Umberto Di Lallo, sarà composta da: