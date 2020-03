Scuole: attività didattiche sospese, ATA in servizio e via alle lezioni online

Il governo, con una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio alla presenza del premier Giuseppe Conte e del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha confermato lo stop per le scuole in tutta Italia dal 5 marzo al 15 marzo.

In tutta Italia le attività didattiche sono sospese, fatta eccezione per le zone rosse della Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e del Veneto (Vò), nelle quali le scuole e gli atenei rimarranno chiusi.

Cosa significa questo? Significa se le attività sono sospese e non c’è la chiusura delle scuole, come da contratto nazionale (già previsto in altre occasioni), il personale Ata dovrà recarsi regolarmente a scuola, mentre i docenti dovranno presentarsi qualora vi siano delle riunioni (come Consiglio di Istituto o Collegio dei docenti) programmati e non posticipati dalla dirigenza.

Sul sito del MIUR è presente il link che permette l’avvio della didattica a distanza nella quale è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. I collegamenti delle varie sezioni di questa pagina consentono di raggiungere ed utilizzare a titolo totalmente gratuito le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici protocolli siglati dal Ministero.