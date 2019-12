2020 benvenuto! Gli auguri speciali del Colibrì

Prendiamo e giriamo a tutti i nostri lettori la frase di Oriana Fallaci apposta all’ingresso della sede della cooperativa NuovAssistenza Onlus di Isernia. «Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie, lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità.»

Al termine di un altro anno di lavoro, di monitoraggi sulla nostra società e di informazioni raccolte e diffuse attraverso il nostro magazine, ci sembrano parole di buon auspicio per tutti. Per chi lavora e cerca di dare il meglio ogni giorno, per chi il lavoro ancora non ce l’ha o per chi teme di perderlo.

Ma soprattutto le rivolgiamo ai nostri partner, quelli che in maniera costante o meno credono in questo progetto editoriale: un magazine del sociale che fa parlare chi il sociale lo fa. E non chi lo vive a distanza o semplicemente lo guarda.

Il mondo dei servizi e delle politiche sociali è complesso, spesso idealizzato, talvolta attaccato. E’ il mare magnum in cui il bisogno, le richieste di una collettività si scontrano con le scelte, i limiti, le azioni, i cuori e le strategie di chi risposte vuole o deve trovare le risposte.

E va raccontato in punta di matita, perché nella maggior parte dei casi si parla di sentimenti, di persone, di aspetti delicati della vita. Ma va anche raccontato a colori, perché qui si trovano grandi vittorie, fantastiche conquiste, si tocca il midollo della vita umana, si trova ciò che Mengoni ha definito …l’essenziale.

E allora un Buon Anno sentito e speciale a tutti coloro che hanno inserito il sociale nella loro vita. Cogliamo l’occasione per fare gli auguri ai nostri partner principali:

la cooperativa Cibele di Campobasso che questo magazine lo edita e che gli ha dato vita dal 5 luglio del 2014;

la cooperativa NuovAssistenza Onlus di Isernia che attraverso la lungimiranza e la volontà del caro e compianto Giovanni Cefalogli ha apprezzato e premiato il nostro lavoro;

la cooperativa Ares di Campobasso che con il Coworking “Inflazione caotica” aiuta il Colibrì a volare in alto ed intercettare idee, persone, emozioni;

la Legacoop Molise che ha scelto di salire sulle ali di questo piccolo volatile per raccogliere e divulgare tutto il bello da spiegare e raccontare;

e tutti gli sponsor che in vari modi e vari tempi hanno scelto di sostenere una comunicazione nuova, diretta, vicina alle persone. Una comunicazione di servizio e positiva.

Auguri a tutti. Auguri a noi: a chi scrive o fa le foto, a chi vende o fa il tecnico. Perché il 2020 sia generoso con chi fa ogni giorno il suo dovere, cercando magari di portare valore aggiunto agli altri.

E perché ogni passo personale o professionale ci avvicini sempre più a quell’essere perfetto che appartiene a ciascuno di noi e che è la vera forza della vita nel mondo: l’uomo.

Il direttore

Antonella Iammarino