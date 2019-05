IO AMO LO SPORT: studenti ed atleti promuovono una carrozzina versatile

Il giorno 28 maggio, presso l‘Istituto Scolastico Fermi Mattei di Isernia, si terrà una giornata all’insegna dello Sport Paralimpico. Presso il Fermi Mattei sono previste una serie di iniziative legate alla conclusione del Progetto Bando Scuola Cip Atletica per tutti, alla dimostrazione sportiva di alcuni alunni ed esperti e alla presentazione della ‘Carrozzina versatile per atletica” da parte dei Tecnici Federali della Fispes, Nadia Checchini e Stefano Ciallella. Atleti e studenti, poi, proveranno in pista la carrozzina donata dalla stessa Fispes al Molise.

Un appuntamento promosso dal Cip Molise, dalla scuola Fermi Mattei, da Ogni Sport Oltre, da Nuova Atletica Isernia e dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.

“Ancora un momento di inclusione e promozione”, ha spiegato il presidente del Cip Molise Donatella Perrella che, nell’occasione, ha tenuto a ringraziare l’intero Istituto Mattei e i tecnici Fispes per la disponibilità manifestata