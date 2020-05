CIVES: reclutati molti volontari, ma c’è sempre bisogno di nuove forze

La voglia di aiutare anche in questa fase 2 dell’emergenza coronavirus è forte e continua a tradursi in atti concreti. Mossi da questa intenzione, diversi infermieri professionisti hanno risposto alla chiamata del CIVES, dichiarandosi disposti a donare il loro tempo e a offrire le loro competenze per stare accanto ai pazienti che sono costretti a casa o che giungono in ospedale per qualsiasi tipo di necessità. Nei giorni scorsi il CSV Molise ha diffuso l’appello dell’associazione finalizzato a ‘reclutare’ nuovi volontari. Nell’arco di poche ore sono arrivate numerose richieste e il presidente Marco Ricci ha incontrato le persone pronte a entrare nelle file dell’associazione. A breve, grazie all’innesto di nuove forze, si potranno garantire ancora meglio i servizi già in corso. Dall’inizio della pandemia il CIVES è operativo su vari fronti: dal pre-triage davanti agli ospedali, al servizio di consegna dei dispositivi di protezione individuale alle strutture dislocate in Molise.

“Il contributo di ogni infermiere – ha affermato il presidente Ricci -, in un momento storico come questo, è fondamentale per sostenere tutti coloro che vivono in situazioni di estrema fragilità e difficoltà. Ringraziamo il CSV per il sostegno e diamo il benvenuto ai nuovi volontari iscritti. Ricordiamo che gli infermieri del CIVES erano presenti prima dell’emergenza, ci sono e continueranno a lavorare al servizio della comunità“.

Gli infermieri sono impegnati sul campo, ma allo stesso tempo lavorano per informare le persone sulle buone pratiche da applicare nelle differenti circostanze. In merito il CIVES ha deciso di redigere una sorta di linea guida sul corretto utilizzo delle mascherine. Avvalendosi dei pareri autorevoli degli esperti in materia, l’associazione ha inteso fare chiarezza su questo dispositivo di protezione divenuto ormai di uso comune. Tali informazioni sono sintetizzate in un depliant che si può scaricare dal sito web dell’associazione e che è stato realizzato grazie al contributo del CSV Molise. Sono state inoltre stampate mille copie del volantino che verranno distribuite nei CUP degli ospedali, nei poliambulatori e nelle farmacie del Molise. Di seguito il link della Guida all’uso delle Mascherine.