Csv e territorio: nuovi servizi dai volontari per gli utenti a Termoli

A quattro mesi di distanza dall’inaugurazione della sede di via del Molinello a Termoli, il CSV incrementa l’offerta per l’utenza. Sarà direttamente il presidente Gian Franco Massaro a illustrare i tanti servizi che sono a disposizione degli enti del Terzo Settore, incontrando operatori e referenti di organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale.

Ma l’ufficio di Termoli, esattamente come le sedi ‘sorelle’ di Campobasso e Isernia, è a disposizione di chiunque voglia avvicinarsi al mondo del volontariato, quindi non esclusivamente a partner e soci, perché la prima attività del CSV Molise resta la promozione di valori quali solidarietà, accoglienza, umanità.

Per accorciare ancora di più le distanze col territorio, il presidente Massaro sarà presente nell’ufficio termolese venerdì 24 gennaio 2020 dalle ore 10,30 alle 13.

E questo sarà solo il primo appuntamento volto a creare un confronto con le persone del posto che lavorano nel sociale e che nel Centro di servizio possono trovare un sostegno concreto.

Il presidente, infatti, ha programmato delle ‘visite’ periodiche nella sede di Termoli, in modo da conoscere ancora meglio tutte le realtà associative che ricadono nella zona basso molisana, ma anche gli altri membri dello staff del CSV saranno costantemente presenti, affiancando quindi il personale che già opera proficuamente nell’ufficio.

Si ricorda che tutti i giorni le sedi del CSV offrono assistenza per la costituzione di nuove associazioni e per l’iscrizione all’albo regionale delle OdV-APS, orientamento sull’aggiornamento del Codice del Terzo Settore, sui corsi di formazione in calendario e sulla ricerca dei volontari.

Gli sportelli mettono a disposizione degli enti di riferimento anche il proprio ufficio comunicazione, per la diffusione di iniziative e manifestazioni, consulenti che si occupano di accompagnare le associazioni nella stesura di bilanci e progetti efficaci. Le tre sedi offrono altresì supporto logistico: noleggio strumentazioni, stampa materiale, elaborazione grafica.

Per ciò che concerne l’ufficio di Termoli si è deciso inoltre di dedicare una giornata intera ad altre consulenze. Ogni martedì, dalle ore 9,30 alle 13 e dalle 16 alle 19, il responsabile dell’area Servizi fornirà assistenza tecnica su progetti, raccolta fondi, organizzazione e gestione delle associazioni, risoluzione di problematiche connesse al settore specifico di intervento (sanitario, sociale, ambientale, culturale, ecc.), elaborazione del bilancio sociale.