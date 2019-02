Ciechi e ipovedenti, domani la Tavola rotonda col Sottosegretario Zoccano

A Campobasso uno dei due incontri nazionali promossi dall'UICI per commemorare Louis Braille, inventore dell’alfabeto universale per non vendenti, e per fare il punto sugli ausili e le politiche sociali

E’ uno dei due incontri a livello nazionale organizzati dall’UICI, Unione Italiana Ciechi, per commemorare colui che ha dato la svolta epocale alla vita dei non vedenti, Louis Braille. E’ la tavola rotonda organizzata per sabato 16 a Campobasso, un momento importante per l’intera comunità di ciechi e ipovedenti, per le loro famiglie e degli operatori che operano nel settore.

Ospite importante sarà Vincenzo Zoccano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con deleghe a Famiglia e Disabilità, al quale l’UICI esporrà gli ambiti di miglioramento possibile per le esigenze della categoria.

“Oltre al sottosegretario che ci ha pregiati della sua attenzione – spiega Marilena Chiacchiari, presidenre regionale UICI Molise – avremo con noi diverse istituzioni locali alle quali chiederemo ascolto”.

“In Molise ci sono molti non vedenti, qualche centinaio ricade nei nostri dati ma tanti non sono noti perché ancora non è comune l’esigenza della rete – spiega ancora la Chiacchiari – Innanzitutto non è ancora un sentire comune tra i ciechi la necessità di affrontare insieme gli scogli e le diverse problematiche, quindi molte famiglie non si relazionano; in secondo luogo sono tantissimi gli ipovedenti che non sentono l’esigenza di cercare un gruppo di riferimento e soprattutto sono tanti quelli che presentano contemporaneamente altri tipi di disabilità: per queste persone c’è molto da lavorare”.

L’ascolto richiesto dalla sezione molisana dell’UICI consiste nel raccogliere, da parte delle istituzioni, le richieste, i suggerimenti ed i consigli che chi vive il problema vive ogni giorno. Quale fonte migliore per intervenire positivamente in materia? Ecco allora il valore di questo convegno: sottolineare quanto già si è ottenuto a partire dall’invenzione del codice Braille e sollevare le aree di miglioramento per dare risposte utili e concrete ad una fetta di popolazione.

“Sono molti i settori nei quali si potrebbe intervenire – conclude Marilena Chiacchiari – a partire dalla scuola dove i docenti non hanno accesso ai registri elettronici, ma anche in altri ambiti dove tanto si può ancora inventare. Partire da un dialogo costruttivo ci sembra il passo più opportuno”.

La tavola rotonda prenderà il via alle 8.30 di sabato 16 con la registrazione dei partecipanti ai quali verrà riconosciuta la frequenza. La sede sarà il Liceo Classico Mario Pagano di via Scardocchia, a Campobasso.

Segreteria organizzativa Consiglio regionale UICI Molise: tel 0874 422952 cell. 392 6952190 – uici_molise@legalmail.it