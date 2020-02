Disabili gravi privi del sostegno familiare, i fondi per l’assistenza

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto di riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’annualità 2019. Le risorse da attribuire alle Regioni sulla base della quota della popolazioni di età compresa tra i 18-64 anni ammonta a 56.100.000 euro. Per la Regione Molise verranno attribuiti 291.720,00 euro, come è possibile visionare nella tabella.

Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall’effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’erogazione agli ambiti territoriali e’ comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità illustrate negli allegati del decreto.