Luca e Alba: domani a Campobasso la loro straordinaria storia

Luca Trapanese, che ha adottato la piccola bimba Down, sarà domani 21 marzo a Campobasso

Amore: la parola che con estrema spontaneità viene fuori guardando questa foto. Una foto che non ha bisogno di nessun commento perché è capace di trasmettere infinite emozioni e raccontare da sola la storia di un papà e della sua bambina.

Luca Trapanese e la piccola Alba sono i protagonisti di questo scatto e dell’evento organizzato dall’Associazione Italiana Persone Down del Molise. La loro storia è contrassegnata dal coraggio: il coraggio di Luca, padre single e omosessuale, che ha lottato contro la legge italiana per una figlia che biologicamente non è sua e che innumerevoli famiglie avevano rifiutato.

Alba è una bambina con sindrome di Down che ha saputo conquistare sin da subito il cuore di Luca. Con il suo sorriso dimostra con quanta gioia voglia vivere e conoscere il mondo e per questo può solo ringraziare il suo papà. Un papà con la P maiuscola che ha combattuto contro ogni pregiudizio e lo ha superato per dare il meglio a questa piccola meraviglia.

“Io sono certo che Alba sia arrivata per me, e che le nostre vite erano già unite da un destino, quindi io credo fermamente che eravamo già nati per essere insieme.”

La storia di un’adozione che arriva da Napoli e che ha commosso l’Italia intera sarà raccontata domani nella nostra città dallo stesso Luca, ospite dell’AIPD in occasione del World Down Syndrome Day. Un incontro per vivere direttamente l’emozione speciale di una storia d’amore che va oltre le mille difficoltà, le diversità e i pregiudizi.

L’appuntamento è per domani 21 marzo nella Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, in Via Milano, alle ore 17.