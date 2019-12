Termoli, al mercatino di Natale anche i gioielli unici firmati San Damiano

Negli ultimi due mesi mani volenterose e creative hanno dato vita a monili artistici come orecchini, bracciali e collane. Tutti dal design unico.

Si chiama Art Bijoux ed è il progetto che ha impegnato negli ultimi due mesi gli utenti dei centri socio educativi (CSE) San Damiano e San Damiano 2, finanziati dall’ATS e gestiti dalla cooperativa Sirio. Un percorso volto a favorire i talenti, l’espressione artistica e la creatività valorizzando la manualità e puntando ad un benessere psicologico capace di elevare la qualità di vita.

Creare gioielli non è solo un’arte. Creare gioielli stimola la manualità ed è anche un percorso psicologico per accrescere autostima, senso di identità e senso di gratificazione. I monili creati sono di materiali innovativi e del tutto originali, principalmente gomma eva in fogli che gli utenti hanno tagliato ed assemblato con attenzione e passione.

Manifatture dal valore inestimabile non solo per bellezza dunque. Che durante le festività natalizie verranno esposte al mercatino organizzato dal Comune di Termoli, in piazza Vittorio Veneto, venerdi, sabato e domenica prossimi. Gioielli particolari che ci dimostrano ancora una volta che con pazienza ed amore tutto è possibile.