Dsa, ansia e depressione: al via il tour di prevenzione tra i paesi del Molise

Sabato 17 e sabato 24 novembre, alle ore 18: 30 presso il Centro Sociale San Martino nell’omonima piazza a Campodipietra, si terranno due incontri dedicati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei Disturbi dell’apprendimento e delle problematiche legate all’ansia e alla depressione.

Il primo incontro, tenuto dalla dottoressa Piera Giuliano, responsabile del centro ATTIVAMENTE (esperta in Neuropsicologia dell’età evolutiva e Disturbi dell’apprendimento e del linguaggio) sarà dedicato all’importanza della prevenzione dei Disturbi dell’apprendimento e all’efficacia di interventi precoci. La dottoressa lavora da diversi anni sul tema e ha portato avanti sul territorio regionale, in collaborazione con la prof. Bonifacci dell’Università di Bologna, un progetto di prevenzione realizzato in diverse scuole dell’infanzia del Molise.

Il secondo incontro, tenuto dalla dottoressa Ilaria Zeoli, responsabile dello studio PSICHE’ (esperta in Neuropsicologia clinica e in formazione cognitivo comportamentale), sarà dedicato alla prevenzione dell’ansia e della depressione in adolescenza e in età adulta.

Il comune di Campodipietra, in collaborazione con il comune di San Giovanni in Galdo, sono i promotori di questa campagna di sensibilizzazione che vedrà impegnati diversi comuni della regione molisana.