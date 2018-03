Termoli, borse di studio per le superiori. Domande entro il 5 aprile

Il Comune di Termoli ha pubblicato l’avviso per borse di studio a favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2017 – 2018. Possono accedere al beneficio erogato mediante voucher tutti gli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado che appartengono a nuclei familiari il cui indicatore economico equivalente ISEE (in corso di validità) non sia superiore ad euro 10.632,94. Le domande devono essere compilate sui moduli messi a disposizione nelle varie scuole di appartenenza o presso i Comuni di residenza entro e non oltre il 5 aprile 2018. La Regione Molise, ricevute le varie graduatorie dai Comuni (formulate in base all’Isee), procederà alla formulazione di una graduatoria unica regionale, al fine di consentire al MIUR di assegnare agli avanti diritto le borse di studio mediante voucher.