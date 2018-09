“Dopo di noi”: ripartito il Fondo per disabili. 250mila euro al Molise per il 2018

E’ stato deliberato oggi nell’ambito della Conferenza delle Regioni il riparto del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’anno 2018, il cosiddetto “Dopo di Noi” che per questa annualità ammonta a 51,1 milioni di euro. Ad annunciarlo Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni. La prima cosa che va sottolineata è la riduzione del fondo di circa 5 milioni di euro rispetto al 2016, risorse che le Regioni sperano di recuperare e che si superi la scadenza annuale dando al fondo una copertura strutturale.

La quota attribuita a ciascuna Regione è stata calcolata in base al numero della popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo i dati ISTAT sulla popolazione residente. Al Molise sono stati assegnati 255.550,00 euro.