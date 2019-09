Unimol: trasporti gratuiti per gli studenti, prorogata la scadenza

L’Unimol avvisa che sono stati prorogati i termini del Progetto UniMol, Trasporti gratuiti e navette dedicate per a.a. 2019-2020. Ancora una settimana, dunque, per viaggiare comodi e gratis a partire dal mese di ottobre. L’Università degli Studi del Molise, anche a seguito delle diverse istanze e delle numerose sollecitazioni provenienti dalla comunità studentesca, per continuare a garantire la piena fruibilità del servizio UniMol Free, e condividere con le famiglie ed il territorio i vantaggi e le opportunità di viaggiare gratuitamente, sui mezzi delle compagnie di trasporto regionale, e raggiungere, senza costi di abbonamento, le sedi dei corsi di laurea, ha prorogato i termini sino a sabato 28 settembre 2019.