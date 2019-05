Incentivare lo sport paralimpico: finanziamenti col Premio “Cip Molise 2019”

Favorire la promozione e la diffusione dello sport Paralimpico attraverso il progetto ‘PREMIO CIP MOLISE 2019’. Il CIP Molise, infatti propone l’edizione 2019 a favore di eventi, manifestazioni, attività proposte dalle Federazioni Sportive Paralimpiche e Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche per il tramite delle Società affiliate

Il “Premio Cip Molise 2019” punta ad incentivare proposte sportive da realizzare nella Regione Molise per una capillarizzazione della cultura paralimpica per garantire una più ampia diffusione della pratica e dei benefici che essa arreca ai disabili sia in campo fisico che a livello integrativo. Finalità ultima del Premio è l’avvio dei partecipanti alle pratiche agonistiche e non.

I progetti, presentati dalle FSP/FSNP/DSP potranno riguardare corsi, manifestazioni, eventi alla presenza di testimonial e qualunque azione significativa che coinvolga persone disabili, stimoli l’avvicinamento alla pratica sportiva di nuovi atleti e consenta così una piena promozione della cultura paralimpica.

Il “Premio CIP MOLISE 2019” prevede uno stanziamento totale di € 3.000,00 volto al rimborso dei costi sostenuti dalle società ammesse in graduatoria. Verranno ammessi progetti a concorrenza dell’intero importo.