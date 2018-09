La Mediofondo dell’Olio compie 10 anni: domenica l’evento a Lucito

E’ arrivata alla decima edizione la “Mediofondo dell’Olio” che da anni anima il ciclismo molisano offrendo agli appassionati di questo sport la possibilità di misurarsi con una competizione vivace e partecipata e al contempo attraversare per 80km diversi paesi del Molise immersi in un paesaggio incontaminato e suggestivo.

Ad organizzare l’evento è il Ciclo Club di Campobasso – Endas Molise in collaborazione con il Comune di Lucito e la Pro-Loco Lucitese. La gara vede ogni anno molti partecipanti anche da fuori regione, confermando l’attrattività della manifestazione, rivolta a cicloamatori di età compresa tra 15 e 70 anni. Ad essere premiati saranno il primo assoluto e i primi tre per ciascuna categoria. In palio coppe, targhe, olio locale e cesti enogastronomici con prodotti tipici.

Si parte da Lucito e si arriva a Lucito dove ad accogliere i vincitori e tutti i partecipanti ci sarà il tradizionale pasta party offerto dalla Pro-Loco per un momento conviviale e di relax.