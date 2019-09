Magnolia: la stagione giovanile inizia con una vittoria under 16

La Molisana Magnolia Campobasso inizia a celebrare dei risultati di rilievo anche sul versante giovanile. Il primo sabato del mese di settembre, infatti, ha consegnato alla formazione under 16 femminile del club del capoluogo di regione il successo nell’Adriatic Pink Cup, il torneo giovanile in rosa ospitato a Giulianova. Da giovedì sino a sabato, le ‘magnoline’ hanno dato vita ad un percorso all’insegna di quattro successi in altrettante gare.

Nel novero di un calendario particolarmente compresso le giocatrici, su due sedi di gioco, affidate alle cure tecniche del coach Andrea Anzini, hanno centrato venerdì due exploit imponendosi con amplissimo margine contro Giulianova venerdì per 70-8. Un simile percorso virtuoso è il lasciapassare alla finalissima contro Verona, un match in cui emerge con forza la compattezza e lo spirito di coesione delle rossoblù presenti in Abruzzo con un roster ad otto rotazioni.

A sera, in occasione della cerimonia di premiazione, in casa campobassana si possono sfoggiare splendidi sorrisi; è stata premiata l’ala termolese Alessandra Falbo come miglior giocatrice del torneo under 16. A brillare, peraltro, erano anche gli occhi del coach Andrea Anzini: “Queste ragazze – spiega – meritano esclusivamente tanti complimenti. Sono state strepitose. Avevamo un roster con otto elementi, che ha dovuto fare i conti con delle problematiche nella gara di finale, ma ci hanno messo tanto cuore ed animo e questo fa ben sperare in prospettiva. Sono state straordinarie, hanno saputo gettare il cuore oltre l’ostacolo ed è emersa già un’ottima intesa tra gli elementi già presenti nel gruppo ed i nuovi innesti, a fronte di appena due settimane di allenamenti e con un tour de force di quattro gare in tre giorni. È stato, a tutti gli effetti, un gran bel test per iniziare la nuova stagione”.