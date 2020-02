Cercemaggiore: a 102 anni se ne va Nonno Francesco, uno dei più longevi del Molise

Francesco Testa, classe 1918, 102 anni compiuti l’otto gennaio. Sempre vigile e attivo, fino all’ultimo. Una guerra alle spalle e quattro generazioni conosciute. Matrimoni, Battesimi, Comunioni, Compleanni e Lauree, c’è stato sempre tanto da festeggiare in una famiglia numerosa. Due fratelli, due sorelle, quattro figli, dodici nipoti, otto nipoti acquisiti e diciannove pronipoti. Ascoltatore attento e chiacchierone; sicuramente tutti ricorderanno il suo essere “un uomo di troppe parole”, caratteristica che, in fondo, hanno ereditato un po’ tutti in famiglia. Sempre allegro e sorridente, forte e coraggioso anche quando la vita l’ha messo di fronte a spiacevoli avvenimenti, come la prematura morte del figlio nel settembre 1999, quella dei suoi due generi e la morte della moglie nell’ottobre 2006.

Alle elementari le mie interviste, i miei racconti e i miei lavori di storia erano sempre impeccabili. E’ stata una fortuna quella di aver conosciuto e aver avuto accanto Nonno Francesco e molti altri dei miei bisnonni, così ho avuto modo di ripercorrere storie, memorie e fatti che resteranno sempre indelebili, come la famosa storia di Nonno Francesco e dei cavalli a Pinerolo, quella che negli ultimi anni era diventata la sua preferita.

La vita non è eterna sulla Terra, ma certamente ovunque andrai porterai sempre la tua positività e la tua allegria e di questo ne sono certa.

Un saluto da me e da tutta la tua famiglia.