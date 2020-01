GAL Molise verso il 2000, aiuti alle imprese e sviluppo locale

Molise verso il 2000 scrl è nata per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso la strategia LEADER, la quale si basa sul cosiddetto approccio “bottom-up” e pone al centro dell’attenzione i GAL, costituiti da un partenariato pubblico – privato, che hanno il compito di elaborare e realizzare a livello locale una strategia di sviluppo pilota, innovativa, integrata e multisettoriale e, nel tempo, ha raggiunto significativi risultati nello sviluppo rurale.

L’incontro di lunedi è un modo per informare le imprese e singoli sulle iniziative in scadenza e sui bandi in pubblicazione nei prossimi mesi.

Per informazioni è possibile scrivere a: info@moliseversoil2000.it – moliseversoil2000@legalmail.it – www.moliseversoil2000.it o telefonare al numero 0874.484508.