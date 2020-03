ioresistoesto_inStalla, l’appello degli allevatori e dei produttori molisani

Dati i provvedimenti previsti dal Dpcm del 4 marzo 2020, ognuno di noi, per la salute dell’intera comunità, è tenuto ad adottare misure precauzionali che sono fondamentali e necessarie al fine di evitare la diffusione del COVID-19. Ogni attività commerciale è stata obbligata ad adeguarsi alle disposizioni emanate.

Molti allevatori molisani si trovano in difficoltà: alcuni di loro hanno deciso di farsi portavoce di tutti quei lavoratori autonomi che, come gli allevatori, in questo momento non sono in grado di gestire la situazione essendo, quella dell’allevamento, già una situazione precaria.

Un’Azienda casearia scrive: “vista la circostanza che si prospetta, a giorni saremo costretti a non ritirare tutto il quantitativo di latte che, giornalmente, ci viene fornito dagli allevatori. La condizione è seria e il latte, così come stanno le cose, potrebbe andar perso, potrebbe essere buttato. Chi tutela noi? Chi tutela gli allevatori? Chi tutela i lavoratori autonomi?”

Alcuni allevatori (in foto) e come tutti gli altri, hanno lanciato la campagna #ioresistoesto_inStalla e si chiedono: ma #quantoResisteremo?

“Mica possiamo imporre alle mucche dei limiti per la produzione del quantitativo di latte? Noi, purtroppo, non possiamo fermarci… non c’putem sta a la casa”.

E’ un messaggio alla Cia Molise, alla Coldiretti Molise e all’Assessore Regionale alle Politiche agricole ed agroalimentari Nicola Cavaliere, affinchè possano trovare strategie d’aiuto a tutti gli allevatori molisani che si trovano in difficoltà.