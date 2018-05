Studenti in azienda: l’Ipia Montini di Campobasso in visita a Castel del Giudice

L’Ipia Montini sale in cattedra e conferma sempre più l’innovativo processo tecnologico della sua progettazione didattica. Il riconoscimento arriva anche dalla nuovissima Unità Produttiva della D’Andrea S.p.A. con una sede operativa nel Molise a Castel del Giudice in provincia di Isernia che, in seguito ad una visita degli studenti del corso di specializzazione in Assistenza e Manutenzione Tecnica ha elogiato le competenze e l’alta tecnologia messe in campo dall’organizzazione scolastica dell’Ipia Montini di Campobasso.

I responsabili della D’Andrea S.p.A. con sede legale a Lainate (MI) hanno accolto presso lo stabilimento di Castel Del Giudice gli studenti del quarto anno mostrando loro tutta la produzione di accessori di alta precisione per macchine utensili soffermandosi sullo sviluppo di soluzioni tecnologiche al passo con le moderne esigenze dell’industria meccanica.

Gli studenti si sono confrontati con i diversi sistemi modulari di portautensili di alta precisione e alta velocità come il Toprun, Monod’, Monoforce e Mcd’ e delle teste a sfacciare ed alesare U-Tronic.

Con lo slogan “la meccanica dell’alta precisione” i responsabili della D’Andrea S.p.A. hanno elogiato gli studenti riconoscendo il grado di preparazione e gli strumenti operativi messi a disposizione dall’Ipia Montini.

Una forte esperienza dal mondo del lavoro per gli studenti e allo stesso tempo una conferma dell’ottimo livello tecnologico raggiunto dall’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato Leopoldo Montini di Campobasso.