Termoli, interruzione di energia elettrica: dove e quando

Il Comune di Termoli rende noto che nella giornata di giovedì prossimo, 16 luglio 2020, dalle ore 8,30 alle ore 15,30 sarà interrotta l’energia elettrica nelle zone di viale Trieste, via Corsica e via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Abruzzi.

L’interruzione è dovuta ai lavori di E-Distribuzione per l’allaccio della nuova stazione di sollevamento fognaria del parco.

L’attivazione del nuovo impianto consentirà finalmente di sgravare notevolmente il depuratore del porto inviando i reflui al depuratore di Pantano Basso.

La prossima attivazione rappresenta quindi la conclusione del secondo step per la dismissione del depuratore portuale.