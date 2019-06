Il Terzo Settore assieme per la Festa del Volontariato

Tutto pronto per la grande Festa del Volontariato che si terrà domenica 30 giugno 2019 al Santuario di Santa Maria del Canneto, in territorio di Roccavivara. Sarà un’occasione per fare una sintesi tra tutte le attività che svolgono le associazioni di volontariato molisane con l’unico scopo di aiutare il prossimo, ma anche di ascolto, per recepire i bisogni che ogni gruppo vorrà esternare.

Lo staff del Centro di Servizio per il Volontariato ha messo a punto il programma della manifestazione, e auspica una larga partecipazione, nel segno della continuità rispetto alle due edizioni precedenti. Il CSV, presieduto da Gian Franco Massaro, persegue la mission dell’aggiornamento continuo e promuove periodicamente corsi, incontri ed eventi che risultino utili ai volontari per mettersi al passo con le novità normative, su tutte la riforma del Terzo Settore. Il Centro di Servizio, con le sue tre sedi operative di Campobasso, Isernia e Termoli, propone un front-office continuo e si occupa di rendere note a stampa e cittadini le iniziative che vengono organizzate sul territorio. La giornata del 30 giugno rappresenta il momento clou dell’anno, in quanto prevede la presenza e il confronto tra centinaia di volontari e operatori del Terzo Settore. Ogni associazione avrà la possibilità illustrare il lavoro che svolge e al contempo di esporre bisogni ed esigenze a cui il CSV Molise tenta di rispondere con le proprie professionalità, i propri collaboratori e anche grazie alla proficua collaborazione con le istituzioni.

La giornata prenderà il via alle ore 11 con l’apertura degli stand, una sorta di vetrina delle realtà associative del territorio molisano. Alle 11,30 il saluto delle autorità presenti e il tour all’interno della fiera. A mezzogiorno l’iniziativa Asino io?!, storie, giochi esperienze e volontariato a cura dell’associazione Tikanè Assiem. Alle 13 Tutti a tavola: un momento conviviale che sarà utile a rinsaldare il rapporto tra il CSV e le associazioni. Alle 15,30 spazio alla musica col concerto del quartetto Napulammore, a seguire l’intrattenimento con il Mago Mitri e la merenda per bambini e adulti ..divertiamoci tutti insieme.

La giornata proseguirà con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria della solidarietà. Il ricavato finanzierà progetti per la disabilità. In conclusione la Santa Messa, prevista alle ore 18, che sarà celebrata da monsignor Claudio Palumbo, vescovo della Diocesi di Trivento. Le associazioni, ma anche i cittadini che vorranno avvicinarsi al mondo del volontariato per scoprirne la bellezza, sono invitati a partecipare numerosi: il contributo di tutti amplificherà il valore dell’evento.