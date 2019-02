“Ti incontro e ti ascolto”, a Larino lo sportello attivo contro la violenza di genere

Dall’Ottobre scorso è stato inaugurato a Larino lo Sportello “Ti Incontro E Ti Ascolto“. Tale Sportello è una creatura dell’Auser Circolo di Larino, focalizzato sulla prevenzione e il contrasto ad ogni forma di violenza di genere. Si è ritenuto necessario creare un luogo di incontro, ascolto attivo e orientamento, offerto in maniera gratuita attraverso l’ascolto di coloro che si trovano in una situazione di disagio e sofferenza.

In questi mesi l’attività dello Sportello, ha puntato ad offrire strumenti opportuni, al fine di garantire maggiore consapevolezza nel trasformare le difficoltà quotidiane in punti di forza. Il progetto promosso dall’Auser Circolo di Larino e Auser Regione Molise, ha l’intento di promuovere un cambiamento culturale che possa condurre ad una buona azione di prevenzione per le varie forme di violenza.

Lo Sportello “Ti Incontro E Ti Ascolto” è aperto al pubblico nelle giornate di Lunedì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e il Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso la sede del Circolo Auser di Larino, in Via Tullio Cicerone. Il contatto telefonico 371.35.57.129 è attivo, servizio WhatsApp, dalle ore 09:00 alle ore 20:00. Reperibili al profilo Facebook “Sportello Ti Incontro” e la pagina Facebook “Sportello Ti Incontro E Ti Ascolto“.