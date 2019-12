Vent’anni di Fratres, donatori in festa a Mirabello Sannitico

Prenderanno il via domani, 7 dicembre alle 16, le attività per festeggiare il ventennale della costituzione della “Fratres” di Mirabello Sannitico. Ci sarà l’esposizione con mostra, di un progetto tenuto con ragazzi di Mirabello Sannitico e Campobasso inerenti la costruzione dei presepi e di particolari decorazioni su oggetti di vetro. Seguirà un convegno inerente i venti anni della Fratres, e poi saranno consegnate le medaglio d’oro, angento e bronzo oltre agli attestati di benemerenza per i neo donatori. Seguirà il concerto di Natale con la corale di Termoli, ed infine un vino d’onore per salutarsi tutti insieme. Parteciperanno i gruppi fratres del Molise. Siete tutti invidati a partecipare!