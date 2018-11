Tra verità e menzogna: evento sulle fake news a Montenero di Bisaccia

Si terrà domani pomeriggio, venerdì 9 novembre, alle ore 18 presso la Sala Consiliare in Piazza della Libertà a Montenero di Bisaccia, il convegno dal titolo “La verità e la menzogna: dalla riflessione filosofica al mondo delle fake news“.

L’evento, preceduto alle ore 17 nella stessa Sala Consiliare dalla nascita del Coordinamento Regionale del Molise dell’Associazione PA Social, è stato organizzato dal Comune di Montenero di Bisaccia come momento di riflessione e di approfondimento sul tema della menzogna, specie nel suo utilizzo più attuale che è quello delle fake news, o notizie false, nelle quali ci imbattiamo sempre più spesso su Internet e sui “Social”.

L’appuntamento sarà utile per comprendere i meccanismi che innescano la nascita delle fake news, oltre che per apprendere alcuni consigli per un uso più consapevole di Internet e dei Social Media.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicola Travaglini e del presidente nazionale di PA Social Francesco Di Costanzo, prenderanno la parola i relatori Giuseppe Lanese, giornalista e responsabile della comunicazione per l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, il prof. Venanzio Raspa, docente di Filosofia Teoretica presso l’Università di Urbino e il prof. Edoardo Lamedica, docente incaricato di Storia della Filosofia presso l’Istituto di Studi Filosofici Sacro Cuore di Campobasso.