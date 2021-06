Ordine dei Giornalisti del Molise, via al corso sulla Lingua dei segni (LIS)

L’Ordine dei Giornalisti del Molise avvia un corso formativo base, in presenza, sulla lingua dei segni (LIS), a numero chiuso. Docenti di fuori regione terranno lezioni in presenza a luglio/agosto, per un totale di circa 30 ore, nei fine settimana, all’interno della n sede di Campobasso. Non sono ammesse assenze ed occorre la massima determinazione. Al termine del corso di sensibilizzazione, in base ai risultati ottenuti, si prevede una seconda parte, di livello più avanzato da programmare in autunno, pandemia permettendo e via discorrendo, fino ad ottenere un livello giudicato idoneo dai formatori.

Le lingue dei segni sono lingue che veicolano i significati attraverso un sistema codificato di segni delle mani, espressioni del viso e movimenti del corpo. Sono utilizzate dalle comunità dei segnanti a cui appartengono in maggioranza persone sorde. Bisogna dire che si tratta di una lingua a tutti gli effetti: possiede una sua sintassi e delle sue regole grammaticali. La principale differenza con la lingua parlata è che non utilizza i suoni per esprimere un concetto, ma segni ed espressioni facciali. Ad esempio, il tono della voce è sostituito da un’espressione del viso: esistono espressioni per le domande dirette, una per gli imperativi e una per le frasi relative. I verbi non si coniugano in base al tempo e alcune parole si esprimono solo con segni, come ad esempio la parola “Ciao”, mentre altre, come i nomi propri, si comunicano esprimendo con i segni ogni singola lettera che li compongono.

Si tratta di una forma di comunicazione che contiene segni e espressioni. Un grande passo quello dell’Odg del Molise per realizzare un’informazione inclusiva a 360 grandi: avranno precedenza le domande dei giornalisti televisivi presso le aziende tv che si impegneranno ad inserire, nel futuro, la lingua dei segni nella propria programmazione.

Gli interessati, ai quali probabilmente sarà richiesta una quota minima di iscrizione, possono mandare una mail di disponibilità all’Ordine dei Giornalisti del Molise.