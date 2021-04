Detto tra noi. Dialogo con Vincenzo Cimino, presidente dell’Ordine dei giornalisti Molise

Non è un’intervista mordi e fuggi quella con il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino. E’ la prima di una serie di riflessioni che Il Colibrì ha deciso di avviare con il mondo del giornalismo, locale e non solo.

I giornalisti sono abituati a fare domande, a sondare. Ma raramente avviene il contrario. Detto tra noi è un dialogo alla pari, condotto dal direttore Antonella Iammarino. Una rubrica che mira a far conoscere chi c’è dietro un servizio o un articolo, a far conoscere meglio una categoria talvolta apprezzata, talvolta denigrata o bistrattata. E, perché no, a rafforzare un valido scambio tra colleghi.

E questo dialogo, che vuole essere costruttivo, parte appunto dalla figura che questo mestiere in Molise rappresenta democraticamente tutti i giornalisti, il presidente dell’Ordine. Che insieme a noi ha trattato temi importanti sulla professione, ma anche sul rapporto con la cittadinanza.