Rai Uno torna in Molise con lo storico programma Paesi che vai

“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma di Rai Uno, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal MiC (Ministero della Cultura), che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30, arriva in Molise.

Livio Leonardi, partendo da Piazza Vittorio Emanuele II, condurrà il suo pubblico sulle tracce della leggendaria storia della provincia di Campobasso, attraverso un affascinante viaggio tra “sacro” e “profano”.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai Uno, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – immergerà il proprio racconto nella storia della provincia di Campobasso, e si addentrerà tra le mura di antichi edifici e importanti edifici religiosi.

Partendo dallo straordinario Parco archeologico di Saepinum-Altilia, il racconto proseguirà per Matrice, nella celebre Chiesa di Santa Maria della Strada, per arrivare fino alla suggestiva Torre di Riccia e alla vicina Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Le telecamere si sposteranno poi nel Castello di Civitacampomarano, e alla leggendaria Torre Terzano a Campobasso, custode di un amore struggente e contrastato.

Ma non è finita qui… sempre con Livio Leonardi, andremo alla scoperta di location che hanno fatto da sfondo a celebri pellicole cinematografiche.

E infine “Paesi che vai” si immergerà nelle bellezze naturalistiche di un Parco lussureggiante di flora e di fauna, attraversato da laghi e sorgenti incontaminate.

Le riprese avranno inizio il 30 novembre e termineranno il 4 dicembre. Il ricco documentario andrà in onda presumibilmente tra febbraio e marzo 2023.