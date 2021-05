Capire e ritrovare il contatto con il verde, è arrivato Legumello

Via al gioco per bambini dell'azienda agricola Radice Verde che invita i più piccoli a seminare e curare piantine di legumi

Si chiama Legumello ed è un simpatico nido contenente semi di legumi, quelli che fanno bene e che sin da bambini bisogna inserire nell’alimentazione per crescere sani e belli. Il messaggio è questo e il gioco consiste proprio nel seminare, aspettare con attenzione e curare le piantine di legumi che da questo splendido gioco della natura nascono.

L’iniziativa, nata per incentivare i più piccoli a riprendere il contatto con la terra e il territorio, soprattutto dopo le conseguenze di questa lunga pandemia, è dell’azienda agricola Radice Verde, che ha messo a disposizione i Legumelli in due punti vendita: nella sede del Consorzio destinazione Molise (zona industriale di Ripalimosani, accanto a Campopiano) e del Conad (Centro del Molise) nello spazio dedicato ai prodotti locali accanto al banco carni.

Ogni bambino riceverà il suo Legumello nel nido con l’acquisto di un prodotto (senza costo minimo, quindi anche simbolico) di Radice Verde. Lo potrà quindi interrare e seguire nella crescita. Nel kit ci sono tutte le istruzioni per curarlo al meglio e quando la piantina sarà grande potrà essere decorata e agghindata per una bella foto da inviare agli organizzatori. All’autore della foto più simpatica, votata ed eletta in diretta Fb, andrà un simpatico premio. Ma un piccolo dono lo riceveranno tutti i piccoli concorrenti, perché il bello di questo gioco è esserci.

L’iniziativa prevede un percorso istruttivo ed educativo in collaborazione con esperti agronomi per l’aspetto agricolo ed ambientale, con l’intervento di un medico che attraverso iniziative online spiegherà ai bambini l’importanza dei legumi nella sana alimentazione. Uno stile di vita che in Molise più che altrove è ricco di sapori e di varietà, all’insegna della più genuina tradizione contadina.

Tutti i riferimenti sono sulla pagina Facebook di Radice Verde.