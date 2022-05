Da oggi la sosta nel parcheggio di Viale Manzoni è gratuita

L’intenzione dell’Amministrazione comunale di Campobasso di favorire il decongestionamento del centro città, favorendo, allo stesso tempo, un maggiore utilizzo dei parcheggi presenti nelle aree immediatamente adiacenti, ha portato la Giunta comunale ad approvare una Delibera che rende totalmente gratuita la sosta su tutta l’area del Parcheggio di Viale Manzoni (PalaUnimol), al fine di incentivarne l’utilizzo data la sua posizione di prossimità al centro cittadino e all’ex stadio “Romagnoli”.

Il Park Manzoni, infatti, risulta collocato in zona strategica rispetto al centro città e può sicuramente arrivare a soddisfare buona parte dell’utenza della direttrice Vazzieri, evitando così l’ingresso in centro di molti veicoli.

Ovviamente, l’Amministrazione comunale, per poter giungere a questa decisione, ha interloquito in modo ufficiale e diretto con la SEA Servizi e Ambiente S.p.A, società che si occupa della gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio del Comune di Campobasso, rendendo nota la propria volontà di rendere gratuito il parcheggio di Viale Manzoni. La stessa SEA ha comunicato di prendere atto della volontà dell’Amministrazione e così, sulla base delle reciproche volontà espresse, la Giunta comunale ha stabilito come, già detto, la gratuità della sosta su tutta l’area di parcheggio ubicata in Via A. Manzoni, zona CUS Molise – PalaUnimol.