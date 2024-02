Dai ragazzi alle famiglie, parte il progetto che mira a creare una rete educativa a Campobasso

Unire le famiglie, che sono le cellule della comunità educante, verso un obiettivo unitario: far crescere le nuove generazioni in un ambiente sereno e il più possibile equilibrato. La famiglia, unità elementare di qualsiasi comunità, è il fulcro del progetto Riferiamoci realizzato in Molise da un ampio partenariato grazie ai fondi dell’Impresa sociale Con i Bambini.

Anche a Campobasso, comune capoluogo di circa 50mila abitanti, come in tutte le cittadine d’Italia si è abbassato il livello di azione collaborativa tra i nuclei familiari, soprattutto in termini di reciprocità e mutuo sostegno. Un dato che si tocca con mano soprattutto dal periodo post pandemico che ha portato reazioni diffuse spesso tendenti alla chiusura di fronte alla relazione. In questo quadro il progetto mira proprio a riportare tra le famiglie la reciprocità, a promuovere la collaborazione nel perseguimento di fini comuni e soprattutto ad inserire il mutuo aiuto davanti alle difficoltà dei più deboli. Partendo dagli studenti delle scuole superiori del Comune di Campobasso, il progetto vuole arrivare a coinvolgere tutti gli attori che sul territorio hanno su questi ragazzi un compito educativo, diretto o indiretto.

Riferiamoci, come dice il titolo, vuole legare con i fili dell’empatia, del dialogo e della comprensione, i punti di riferimento di una rete umana volta a fornire sicurezza e guida ai più giovani. E così sottoscrivere un patto educativo per il territorio.

Realizzano questo percorso la cooperativa sociale di tipo B (capofila) CIBELE che si occupa di servizi di attività di informazione per il settore sociale con particolare riferimento alle fasce deboli, l’associazione ISNET che si occupa soprattutto della parte formativa, l’associazione di volontariato VIVI COLLE DELL’ORSO che si occupa di varie attività ricreativo-sociali ed informative in relazione al benessere ed all’ambiente, la CNA CAMPOBASSO che metterà a disposizione strumenti e figure volti a realizzare laboratori educativi, il COMUNE DI CAMPOBASSO e l’I.I.S.S. PERTINI, scuola secondaria di secondo grado con i suoi ragazzi, la cooperativa sociale SIRIO specializzata in servizi alla persona e progetti nel sociale.

Incontri formativi, laboratori educativi, esperienze di confronto, attività pratiche per attivare un’adeguata informazione all’esterno e una positiva ricaduta tra le giovani generazioni sono le azioni previste da questo progetto. Chiaro il messaggio che sta alla base: lavorare con il sorriso, con l’ascolto e la giusta determinazione in un cammino da percorrere con le famiglie e, soprattutto, per le famiglie.