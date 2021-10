La Sensual Dance Fit di Carolyn Smith sbarca in Molise

Il primo programma pensato per aiutare le donne a ritrovare sensualità e femminilità attraverso semplici passi di ballo ed esercizi di fitness arriva in Molise

Oggi giorno essere donna vuol dire mettersi alla prova sempre e comunque.

La famiglia, il lavoro, gli impegni, lo stress e l’età che avanza molto spesso sono causa di trascuratezza e insoddisfazione. Alcune volte non ci si pensa e si tende a lasciar correre soltanto perché il momento da dedicare a se stessi “si può sempre trovare” oppure “si può più tardi“. Ma non deve essere così.

A ricordarcelo c’è Carolyn Smith, famosa ballerina e coreografa britannica ideatrice del Sensual Dance Fit. Il programma nasce dall’esperienza personale di Carolyn dopo un tumore al seno e si pone come obiettivo quello di far ritrovare alle donne fiducia in sé stesse. Come? Attraverso movimenti di ballo ed esercizi di fitness in percorso straordinario che aiuta le partecipanti a trovare il loro potenziale nascosto e riscoprire la loro unicità.

Sensualità, eleganza e femminilità sono le parole chiavi delle lezioni arrivate anche in Molise e tenute da insegnanti abilitate. Alla scuola di danza Odette di Campobasso infatti molte donne hanno deciso di intraprendere questa nuova disciplina. Un’attività questa che mira al benessere psicofisico grazie all’armonia della danza.