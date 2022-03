Giornata Internazionale della Donna – apertura straordinaria dei luoghi della cultura e ingresso gratuito

In concomitanza con la Giornata Internazionale della donna (8 marzo) la Direzione regionale Musei Molise propone un ricco programma di eventi culturali, presso i luoghi della cultura di propria competenza, con ingresso gratuito delle donne nei musei e nei luoghi della cultura statali.

Di seguito il calendario completo di tutte le aperture previste per martedì 8 marzo.

Provincia di Campobasso.

Museo Sannitico di Campobasso

Apertura al pubblico ore 08:00-19:00.

Palazzo Pistilli

Apertura su prenotazione (per info: +39 0874 431386).

Provincia di Isernia.

Museo nazionale del Paleolitico di Isernia

Apertura al pubblico ore 8:00 – 18:45.

Castello Pandone di Venafro

Apertura al pubblico ore 8:00 – 18:45.

Museo archeologico di Venafro (IS)

Apertura al pubblico ore 8:00 – 13:30

Santuario italico di Pietrabbondante

Apertura al pubblico ore 10:00-17:00.

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno

Apertura al pubblico ore 9:30 – 13:30.

Museo della Città e del Territorio di Sepino-Altilia

Apertura al pubblico ore 8:15 – 13:30

Si ricorda che, per garantire la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti e dei visitatori rispetto all’attuale emergenza sanitaria causata dal Covid-19, in tutti i luoghi della cultura è previsto l’accesso mediante esibizione del Super Green Pass, l’obbligo di indossare la mascherina, la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, l’igienizzazione delle mani e il percorso museale a senso unico.

Per rimanere aggiornati sugli orari e sulle modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della cultura si possono consultare i siti istituzionali:

http://www.beniculturali.it – www.musei.molise.beniculturali.it.