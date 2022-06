Molise Foto – Incontri Fotografici. Dal 15 giugno a Campobasso

Incluso nel cartellone delle festività del Corpus Domini di Campobasso, Molise Foto è un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di fotografia e non solo.

Organizzata dall’associazione Il Cavaliere di San Biase – Molise con la collaborazione del WSP Photography di Roma e il patrocinio del Comune di Campobasso, la terza edizione di Molise Foto potrà contare sulla partecipazione di grandi nomi del panorama fotografico nazionale come Stefano Schirato, Fausto Podavini, Dario De Dominicis e sulla presenza di una nutrita selezione di fotografi molisani.

Di seguito il programma di Molise Foto – Incontri Fotografici.

15 giugno / 2 luglio – Collettiva di Fotografi Molisani

Le opere di autori locali saranno visibili presso i locali di Miseria e Nobiltà, La Grotta di Zi’Concetta, Binario 1 Caffè Club, Kudetà e Torre Terzano dalle 18.30 alle 20.

18 / 20 giugno – I misteri del Corpus Domini, Workshop di Dario de Dominicis.

Un percorso didattico di due giorni che vedrà gli iscritti impegnati a fotografare la Processione dei Misteri, l’evento più atteso della festività del Corpus Domini e che si pone come obiettivo la realizzazione di un portfolio personale di buon livello fotografico. Alle fasi di ripresa sul campo seguiranno sessioni di editing.

1 luglio ore 17 – Estetica e contenuto nel reportage sociale. Lezione di Fotografia con Fausto Podavini

Vincitore di due World Press Photo, Fausto Podavini parlerà di fotografia sociale. L’evento si terrà nei locali di Spazio Sfuso in P.zza Pepe 42. La partecipazione è gratuita previa prenotazione da effettuarsi via email.

1 luglio ore 21 – Incontro con Stefano Schirato

Il fotografo Stefano Schirato presenterà al pubblico un’ampia selezione dei suoi lavori che spaziano dal cinema all’editoria, senza dimenticare il reportage sociale. L’incontro sarà moderato da Fabrizio Bagnoli e si svolgerà in P.zza Japoce. Ingresso libero.

2 luglio ore 9.30 – Lettura portfolio con Fausto Podavini e Stefano Schirato

I fotografi visioneranno i lavori fotografici dei partecipanti. La lettura del portfolio avrà una durata di 20 minuti e si svolgerà presso Fondaco della Farina. La partecipazione è gratuita previa prenotazione da effettuarsi via email.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a cavalieredisanbiase@gmail.com.