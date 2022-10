Riapre il sipario del Teatro Savoia, presentato il cartellone degli eventi

È stata presentata ieri pomeriggio, nella sala conferenze di Palazzo Gil a Campobasso la nuova stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Savoia. Presenti il presidente della Regione Molise Donato Toma, l’assessore regionale alla cultura e turismo Vincenzo Cotugno e la presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti.

Dopo il grande successo di Poietika il Teatro Savoia riaprirà le sue porte con dieci spettacoli di rilevanza nazionale in programma dal 21 ottobre al 13 aprile 2023.

Con rinnovata passione per la cultura e il teatro ci ritroviamo oggi dopo due anni di stop – ha detto il governatore Toma – Il Savoia tornerà al massimo della sua capienza che rappresenta una riconquista concreta per tutti i molisani e per gli appassionati del genere.

Una programmazione variegata e di grande qualità quella proposta dalla Fondazione Molise Cultura che con impegno, professionalità e passione hanno scelto di fare della cultura la loro colonna portante. Il teatro infatti è stato uno dei settori più martoriati dall’emergenza sanitaria e oltre al semplice svago, è un luogo di riflessione, di formazione della coscienza.

Il 2022 è stato un grande anno per l’assessorato, con eventi distribuiti su tutto il territorio regionale – ha sottolineato l’assessore Cotugno – A breve presenteremo un grande cartellone che vedrà protagonisti l’Auditorium di Isernia e l’italo argentino di Agnone insieme ad altri piccoli teatri.

In conclusione la presidente Antonella Presutti ha ricordato gli appuntamenti della stagione e le modalità di prenotazione.

Questi gli eventi in programma:

21 ottobre 2022, Balletto di Roma in Giulietta e Romeo , ore 21;

6 novembre 2022, Emilio Solfrizzi in Il Malato Immaginario , ore 18.30;

21 novembre 2022, Grease , ore 21;

20 dicembre 2022, Milena Vukotic in A spasso con Daisy , ore 21;

26 gennaio 2023, Elena Sofia Ricci in La dolce ala della giovinezza, ore 21;

9 febbraio 2023, Boomerang – gli illusionisti della Danza, ore 21;

26 febbraio 2023, Lunetta Savino in La madre , ore 18.30;

10 marzo 2023, Giorgio Colangeli in I due papi , ore 21;

29 marzo 2023, Carlo Buccirosso in L’erba del vicino è sempre più verde , ore 21;

12 aprile 2023, Sergio Castellitto in Zorro – Un eremita sul marciapiede , ore 21.

Dal 10 ottobre avrà inizio la campagna abbonamenti. Fino al 21 ottobre sarà possibile acquistare l’abbonamento presso il botteghino in Piazza Pepe, dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 o direttamente online sulla piattaforma Ciaotickets.

Da lunedì 17 ottobre sarà invece aperta la vendita online e presso i punti vendita per i singoli spettacoli. Sempre da lunedì e fino al 20 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino negli stessi orari.