Tommaso Paradiso infiamma la spiaggia di Francavilla

Si è conclusa la quattro giorni di eventi che per un intero weekend ha animato il lungo mare della cittadina abruzzese. A salire sul palco gli artisti più amati del momento e a chiudere lo Shock Wave Festival ci ha pensato Tommaso Paradiso

A pochi passi dal mare, sotto un cielo fatto di stelle e con i piedi nella sabbia. Questi gli ingredienti dell’unica tappa abruzzese del Tommy Summer Tour, il primo tour estivo da solista di Tommaso Paradiso.

Neanche la pioggia può fermare la musica, anzi, Tommaso Paradiso ha regalato al suo pubblico quasi due ore di concerto in cui si sono alternati scambi divertenti con il resto della band, sorprese in scaletta e alcuni momenti inattesi. Uno fra tutti la proposta di matrimonio sulle note di Tutte le notti.

Una scaletta che ha mantenuto la promessa di far cantare a squarciagola i fan dell’ex frontman dei TheGiornalisti. Ad aprire le danze la hit Maradona y Pelè. Subito dopo, con Fine dell’estate e Fatto di te è il turno del momento dedicato ai nostalgici dei TheGiornalisti. Si alternano brani vecchi e nuovi, alcuni perfetti per ballare, altri per emozionarsi.

C’è spazio anche per una denuncia alla violenza: la frase tratta da una delle sua canzoni Separarti da questo mondo violento Che non è il mio, non è il nostro, ne sono certo calza a pennello con quanto successo qualche giorno fa quando a Civitanova Marche un ambulante è stato ucciso.

È nella seconda parte del concerto che Tommaso Paradiso si diverte sul palco e sfodera le sue armi migliori: Da sola in the night, Piove in discoteca, Questa nostra stupida canzone d’amore e Riccione.

Poi l’uscita e il rientro dal mare sulle note di Felicità puttana, che ha lasciato il pubblico un po’ disorientato e un finale che chiude con il cerchio con Non avere paura e Completamente.

Tirando le somme possiamo dire che il cantante romano è cresciuto, è diventato un uomo, ma senza smettere di emozionarsi di fronte al mare e di ringraziare il pubblico, che in parte ha anche fatto salire sul palco.

Padrone della scena, il Tommy Summer Tour è un omaggio all’estate – che lui definisce in altri termini la stagione del Cancro e del Leone – alla spensieratezza, alle gioie della vita.

Ecco la scaletta del Tommy Summer Tour:

Maradona y Pelè

Fine dell’estate

Fatto di te

New York

I nostri anni

Sold out

Zero stare sereno

Magari no

Promiscuità

Tra la strada e le stelle

La luna e la gatta

Da sola in the night

Piove in discoteca

Questa nostra stupida canzone d’amore

Riccione

Tutte le notti

Ricordami

Felicità puttana

Non avere paura

Completamente

Per scoprire le prossime date del Tommy Summer Tour ed acquistare i biglietti andate su TicketOne.