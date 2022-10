All’Auditorium della “I. Petrone” venerdì 7 ottobre si terrà la terza tavola rotonda sui DSA

Il Comune di Campobasso, già attivo da tempo, attraverso il settore Politiche Sociali, nel progetto di ascolto che si prefigge di elaborare soluzioni concrete per la tutela, il controllo e la prevenzione di situazioni di emarginazione sociale e di isolamento e per tutti coloro che sono affetti da DSA nonché per le loro famiglie, venerdì 7 ottobre alle ore 16.30, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Igino Petrone”, organizza la terza tavola rotonda sui DSA, “Costruire Reti”, in collaborazione con il Centro Attivamente.

Obiettivo dell’incontro, che è aperto a docenti, genitori e clinici, è quello di presentare i passaggi fondamentali in un processo di presa in carico diagnostica, logopedica, didattica e di tutoraggio DSA nel doposcuola specializzato proprio per bambini e ragazzi con DSA, in un’ottica integrata e imprescindibile con la scuola.

Apriranno la tavola rotonda, gli interventi istituzionali dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano; del Dirigente Scolastico I.C. Petrone, Giuseppe Natilli; del Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise, Alessandra De Ruberto; della Referente Regionale USR per l’inclusione, Raffaella Petti.

Seguiranno poi le relazioni, rispettivamente, della dottoressa Piera Giuliano, psicologa e responsabile del Centro Attivamente, sul tema “Basi Neurobiologiche, Diagnosi, e PDP: un intreccio complesso”; della dottoressa Luana Mancini, logopedista centro Rigenesis, su “Lavorare in rete: integrare l’intervento logopedico a Scuola”; della professoressa Paola Pinelli, su “L’utilizzo della tecnologia nei contesti scolastici”; della professoressa Luisa Cappelletti, su “Tra metodologia ed esperienza emotiva gratificante presso il doposcuola specialistico”. In chiusura ci sarà l’intervento di Maria Lacarpia presidente AID della Sezione di Campobasso.

All’evento, per il quale è possibile richiede il rilascio dell’attestato di partecipazione, ci si può iscrivere attraverso questo link.