Chance, da oggi la mostra fotografica permanente di Filippo Cantore

Da oggi sarà possibile ammirare una nuova mostra fotografica di Filippo Cantore. “Chance” è il titolo dell’evento, nome che riconduce all’opportunità di esporre le sue opere ad un pubblico reale e non solo social.

L’ esposizione avrà la particolarità di essere permanente. Per la prima volta i termolesi e i turisti potranno ammirare in qualsiasi momento e per 365 giorni all’ anno opere che verranno di tanto in tanto sostituite. L’idea nasce da un vero cultore della fotografia, Filippo Cantore che per tale iniziativa ha proposto di ridar vita ad un angolo abbandonato della cittadina termolese.

Le immagini, infatti, saranno esposte nel piccolo locale sottostante “Pozzo Dolce”, al civico 8 di viale Cristoforo Colombo, dopo averlo meticolosamente rinnovato.

L’idea è stata immediatamente accolta dall’ assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile che ne ha condiviso l’innovazione.

Da anni le immagini di Cantore intercettano le pieghe più intime dell’animo umano, sussurrando, attraverso l’apparente staticità dello scatto, la dinamicità del presente poetico e tangibile, esistenziale e quindi in divenire.

Tecnica, pathos e istinto saranno ciò che renderanno uniche le 12 tavole scrupolosamente sistemate secondo un tema che varierà di volta in volta. Tutte avranno un titolo e una storia e tra le prime, emergerà quella scelta dall’ amministrazione comunale per rappresentare il Molise alla Bit di Milano 2022.