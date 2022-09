Giornate Europee del Patrimonio. Aperture straordinarie dei luoghi della cultura in Molise

Come ogni anno si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal 1991 dal Consiglio d’Europa, dalla Commissione Europea e, in Italia, dal Ministero della Cultura. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni. Il tema di quest’anno è il patrimonio sostenibile.



La Direzione Regionale Musei Molise, il Parco Archeologico di Sepino, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise e il Segretariato regionale MiC per il Molise aderiscono all’iniziativa proponendo il seguente calendario di eventi.

Sabato 24 settembre 2022

Museo di Palazzo Pistilli: apertura straordinaria 9.00-13.00;

Museo Sannitico: 8.15–19.00; apertura straordinaria 19.00-22.00 con visita guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali. 17.00-21.30 degustazione di vini e prodotti molisani nell’ambito del progetto “ I luoghi del gusto ” con la Fondazione Italiana Sommelier – costo 10 euro;

Palazzo Iapoce (Segretariato Regionale Mi.C. per il Molise): apertura straordinaria 9.00-13.00;

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia: 8.15–19.00; apertura straordinaria 19.00-22.00 con visita guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali;

Museo di Santa Maria delle Monache: 8.15–14.00; apertura straordinaria 19.00-22.00 con visita guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali;

Museo Archeologico di Venafro: 8.15 -14.00; apertura straordinaria 19.00-22.00 con visita guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali;

Museo Nazionale di Castello Pandone: 8.15-19.00; apertura straordinaria 19.00-22.00 con visita guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali. 17.00-21.30 degustazione di vini e prodotti molisani nell’ambito del progetto ” I luoghi del gusto” con la Fondazione Italiana Sommelier – costo 10 euro.

Teatro Romano di Venafro (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise): apertura straordinaria 14.00- 18.00;

Anfiteatro Verlasce (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise): apertura straordinaria 18.00- 21.00;

Museo della città e del territorio (Parco Archeologico di Sepino) 9h00 -18h00; apertura straordinaria 18.00-21.00 con visita guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali;

Santuario di Ercole Quirino (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise): apertura straordinaria 9.00-13.00;

Parco Archeologico e Villa Zappone (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise): 14.00-21.00.

I castelli di Civitacampomarano e Gambatesa, il Santuario Italico di Pietrabbondante e il Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno saranno regolarmente aperti al pubblico nei consueti orari di apertura ordinaria.

Domenica 25 settembre

Castello di Capua a Gambatesa: apertura ordinaria 10.00–16.00; 10.30-15.00 degustazione di vini e prodotti molisani nell’ambito del progetto ” I luoghi del gusto” con la Fondazione Italiana Sommelier – costo 10 euro;

Museo Archeologico di Venafro: apertura ordinaria 8.15-14.00; 10.30-13.30 degustazione di vini e prodotti molisani nell’ambito del progetto ” I luoghi del gusto” con la Fondazione Italiana Sommelier – costo 10 euro;

Anfiteatro Verlasce (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise): apertura straordinaria 9.00- 13.00;

Santuario di Ercole Quirino (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise): apertura straordinaria 9.00-13.00;



Parco Archeologico e Villa Zappone (Soprintendenza A.B.A.P. per il Molise): 9.00- 13.00.



Tutti gli altri luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei Molise osserveranno i consueti orari di apertura ordinari consultabili su: www.musei.molise.beniculturali.it.



Si ricorda che nei luoghi della cultura afferenti alla Direzione Regionale Musei Molise: