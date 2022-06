Giornate Europee dell’Archeologia, convegno al Paleolitico di Isernia

Il Ministero della Cultura aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee dell’Archeologia, coordinate e promosse dall’I.N.R.A.P. (Institute Nationale des Recherches d’Archéologie Préventive).

In tale occasione, gli attori del mondo dell’archeologia in tutta Europa si mettono all’opera per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio archeologico e i retroscena di questo settore.

La Direzione regionale Musei Molise ed il Parco archeologico di Sepino, oltre alle normali aperture, organizzano anche eventi, il primo dei quali si terrà venerdì 17 giugno, nel Museo nazionale del paleolitico di Isernia dove, dalle ore 17:00, avrà luogo il convegno «Conservare il passato», sul tema della manutenzione del patrimonio museale.

Interverranno:

Vittoria Cimino, responsabile dell’Ufficio del conservatore dei Musei Vaticani, con una relazione su “Il modello di prevenzione e di conservazione globale integrata dei Musei Vaticani”.

Enrico Rinaldi, direttore regionale Musei Molise e direttore del Parco archeologico di Sepino, che tratterà “L’esigenza della prevenzione e della manutenzione programmata delle aree archeologiche e del patrimonio museale molisano”.

Francesco Longobardi, direttore del Parco archeologico di Siponto, con una conferenza su “Strutture di coperture in aree archeologiche: la basilica paleocristiana di Siponto”.

Il convegno sarà moderato dall’arch. Enza Zullo, direttore del Museo nazionale del paleolitico.