Inizia il tour letterario sull’arco degli Appennini del romanzo “L’Italia capovolta”

Venerdì 07 ottobre, alle ore 18.30, presso il Bistrot Letterario Moliére di San Salvo in Via Duca degli Abruzzi 37/B, in provincia di Chieti, verrà presentato il romanzo “L’Italia capovolta” scritto dal giornalista di origine campobassana Stefano Venditti.

Il libro, edito dalla Casa Editrice “PubMe” per la Collana “Policromia”, è la terza opera letteraria del giornalista Venditti che questa volta ha deciso di porre l’accento sullo spopolamento dei piccoli centri dell’entroterra italiano e la conseguente perdita di gran parte del patrimonio storico, culturale, tradizionale del nostro Paese.

“Dovrebbe essere una giornata come tante, per la famiglia Gnaroma, ma non è così: dopo aver chuso la porta a chiave della loro casa di Semoli, un paesino del sud Italia, la famiglia parte alla volta del nord. Per trovare lavoro, per cambiare vita, per dare ai figli un futuro migliore. Nonostante si integrino subito nella nuova comunità del nord Italia, gli Gnaroma hanno lasciato il cuore nel loro paese al sud, perciò decidono di ritornare, questa volta per una vacanza, così da rivedere i luoghi che li hanno visti crescere. E’ uno shock passeggiare per le vie di Semoli: case in vendita, serrande abbassate, silenzio denso come piombo Finché dall’uscio di una abitazione, il capofamiglia degli Gnaroma vede uscire un volto noto…“

Accompagnato dalle suggestive foto di Gino Calabrese e dalla prefazione di Loris Arbati, L’Italia capovolta non è soltanto la storia di una famiglia che come tante del sud è emigrata al nord, ma anche e soprattutto la storia di piccoli paesi sparsi per tutto lo Stivale che, a causa di svariati fattori, tra cui la crisi economica, si stanno lentamente spopolando. Questo non provoca solo il deflusso di tante persone verso le città e i centri principali del Paese, ma anche la perdita di interi patrimoni culturali, e folcloristici che, come i paesi che li hanno ospitati, stanno pian piano morendo. Una storia, un romanzo, un grido di dolore e di speranza, affinché ciascuno di noi possa mantenere salde le radici che lo ancorano al proprio paese natio.

La serata sarà presentata dal sociologo Emanuele Di Nardo.

Dopo la presentazione di Campobasso e quella di San Salvo “L’Italia capovolta” continuerà il suo tour letterario lungo tutto l’arco degli Appennini in una sorta di condivisione del viaggio che tante famiglie hanno compiuto dal sud al nord Italia. Ci saranno altre tappe in Abruzzo, Marche e in Emilia Romagna. Un itinerario tracciato sapientemente dall’Editore e dal Venditti per mettere in risalto la delicata tematica e problematica racchiusa nel manoscritto.