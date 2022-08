La commedia di Shakespeare in scena al Teatro Sannitico di Pietrabbondante

Terzo appuntamento per Teatro a Mille Metri per la 46^ Stagione del Teatro Sannitico di Pietrabbondante. Martedì 9 agosto (ore 19) arriva il “FALSTAFF E LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR” di William Shakespeare con la versione e l’adattamento di Roberto Lerici.

La leggenda vuole che la Regina Elisabetta, conquistata dal personaggio di Falstaff visto nell’ENRICO IV e nell’ENRICO V, ordinò la stesura di una nuova commedia che lo vedesse protagonista assoluto. Shakespeare scrive quindi in quattordici giorni “Le Allegre Comari di Windsor”, una commedia dove inserisce il meglio del proprio repertorio: l’amore contrastato tra giovani, equivoci, scambi, travestimenti e beffe. Commedia condotta interamente dalle donne; donne che sarebbe giusto definire, in senso contemporaneo, “libere”, oltre che “allegre”; proprio perché libere di pensare e agire come le donne di oggi. Il personaggio di Sir John Falstaff diventerà il più amato della produzione comica shakespeariana ed entra, a pieno diritto, nella storia del teatro e nel cuore degli spettatori di tutti i tempi. Alla pari di Amleto.

In questa versione del testo, che il grande drammaturgo curò nel 1988 per Mario Carotenuto – scrive il regista Roberto Lerici nelle note di regia – vedremo Falstaff interpretato da Edoardo Siravo, reduce dalla prima guerra mondiale, proiettato negli anni ’20. E lo vedremo riunire in se alcune delle pagine più belle del personaggio Falstaff presenti nelle due precedenti tragedie shakespeariane. Facendo acquisire al personaggio, accanto al lato dichiaratamente brillante, uno spessore, una profondità, un’umanità, che lo rende moderno e nostro contemporaneo. Un personaggio che riflette su un mondo comandato da un’idea di successo e bombardato da false notizie e false calunnie. Un’idea di mondo ancora drammaticamente attuale.

Intervento finanziato con risorse FSC Piano Sviluppo e Coesione della Regione Molise Lo spettacolo, realizzato dal Teatro Belli di Antonio Salines, in coproduzione con la compagnia Mauri Sturno, ha debuttato a fine aprile in Umbria grazie alla collaborazione di Magazzini Artistici e dell’Associazione Laura e Morando Morandini.

Divertente come ‘Bisbetica domata’ e filosofico come ‘As you like it’, le ‘Allegre comari’ si colloca in un ‘mondo di mezzo’ – prosegue Roberto Lerici – che vuol far ridere delle nostre lacrime. Invitati giornalmente alla “cena delle beffe’’ l’uomo di oggi resta stritolato dal suo stesso meccanismo misto di vanità e interessi personali. Ma l’uomo per Shakespeare, fatto della stessa materia di sogni, contraddizioni che si assommano, utopie che svaniscono, si rassegna ma non muore. L’uomo esiste e resiste. E, nonostante tutto – conclude – resta al centro del Globo.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito con posto libero dalle ore 18.30, inizio spettacolo ore 19.

Per informazioni e prenotazioni: 393/9317182 – www.fondazionecultura.eu – www.regione.molise.it.