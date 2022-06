LibrOrchestra 2022: oggi si conclude la tappa campobassana del Festival nazionale itinerante

Con gli eventi in programma per giovedì 30 giugno, si concluderà la tappa del Festival itinerante LibrOrchestra 2022 a Campobasso, città dalla quale questa seconda edizione del Festival nazionale è partita e che durerà, in giro per l’Italia, fino al prossimo 30 luglio, facendo rotta verso Sulmona, Melegnano, Mestre, Pavia e Osio Sotto.

LibrOrchestra è ideato e organizzato dall’Atelier Elisabetta Garilli, in co-organizzazione con l’associazione Risguardi e laFogliaeilVento, sostenuto da BPER Banca (main sponsor), Palazzetto Bru Zane di Venezia, Schwabe Pharma Italia e l’Amministrazione Comunale di Campobasso, madrina d’eccezione la giornalista de Il Mattino Donatella Trotta.

Giovedì 30 giugno a Campobasso si parte la mattina, al Circolo Sannitico, alle ore 10.00, con la Tavola Rotonda “Salviamo le note, salviamo le parole“. Parole, musica, manualità come espressioni essenziali per imparare e crescere nella vita. Intervengono: Donatella Trotta, madrina e moderatrice della tavola rotonda, scrittrice e giornalista de “Il Mattino; Alessandra Ruberto, Presidente Ordine degli Psicologi Molise; Nunzio Colarocchio, pediatra e referente Nati Per Leggere Molise; Piero Niro, Compositore, Direttore artistico, Professore di Composizione e di Filosofia della musica al Conservatorio di musica; Emanuela Bussolati, autrice e illustratrice, più volte Premio Andersen; Elisabetta Garilli, musicista, autrice per Carthusia, Fabbri, Rizzoli, Erikson, formatrice e ideatrice di Educational, direttrice artistica del Festival; Giuseppe Di Carlo, Ilaria Gallace e Carmen Lalli dell’Associazione Risguardi. Rivolta a educatori, insegnanti, genitori e a chi è interessato a questo tema. Evento gratuito. Info e prenotazioni Whatsapp 320 7612648.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 16.00, in BiblioMediaTeca a Campobasso “Tararì Tararera” lettura e laboratorio con Emanuela Bussolati. Una storia in una lingua inventata per inventare nuove parole e nuovi personaggi. Rivolto a bambini da 4 a 6 anni con un genitore. Info e prenotazioni Whatsapp 320 7612648.

La tappa campobassana del Festival itinerante LibrOrchestra 2022 si concluderà la sera di giovedì 30 giugno, alle ore 21.00, al Teatro Savoia, con lo spettacolo musicale “Tinotino Tinotina TinoTinTinTin“. Un’orchestra di materiali che narrano e raccontano la bellezza del creare uniti. Uno spettacolo dedicato a chi, come Tinotino, ha un talento da valorizzare e da difendere con coraggio, a chi ama ascoltare e a chi è capace di creare anche partendo da nulla. Musiche testi e filastrocche originali di Elisabetta Garilli, interpretate da Garilli Sound Project; illustrazioni dal vivo Emanuela Bussolati; narrazione Enrica Compri. Tratto dall’albo illustrato di Elisabetta Garilli, Emanuela Bussolati, edito da Carthusia Edizioni. Rivolto a tutte le famiglie e agli innamorati della Musica, della genialità dei bambini, dell’Arte e dei suoni del Mondo. Evento gratuito. Info e prenotazioni Whatsapp 320 7612648.