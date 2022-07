Nuovi orari di apertura del Museo Sannitico e del castello Di Capua a Gambatesa

Con l’entrata in servizio di nuovi operatori alla fruizione e vigilanza reclutati tramite i Centri per l’impiego su concorso del 2019, la Direzione Regionale Musei Molise può di nuovo assicurare, per ora per la provincia di Campobasso, una maggior fruizione dei luoghi della cultura.

Il Museo Sannitico torna ad essere aperto a partire da martedì 5 luglio dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 8.15 alle ore 19, con chiusura della biglietteria alle ore 18:30.

Il Castello Di Capua a Gambatesa torna ad essere aperto a partire da venerdì 1 luglio dal martedì alla domenica dalle ore 10:15 alle ore 16, con chiusura della biglietteria alle ore 15:30.

La Direzione Regionale Musei Molise ricorda inoltre che domenica 3 luglio, in quanto prima domenica del mese, si potrà accedere gratuitamente a tutti i luoghi della cultura statali in Molise con orari consultabili su sito internet www.beniculturali.it – www.musei.molise.beniculturali.it.