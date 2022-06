Parte oggi “Identità Molisana”, progetto inserito nel calendario del Festival dei Misteri

Cosa identifica una regione? Quali sono gli aspetti che rappresentano l’essenza di un territorio? Riassumere un’identità territoriale non è semplice perché essa è fatta di tanti elementi tangibili e intangibili che – nel corso della storia – si mescolano, si integrano, si rielaborano.

“Identità Molisana” è il progetto inserito nel calendario ufficiale degli eventi del Festival dei Misteri stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, che parte oggi, lunedì 13 giugno, e dura per tutta la settimana del Corpus Domini, prevedendo vari diversi appuntamenti, compresi laboratori didattici per bambini, tutti con base a Piazzetta Palombo.

Identità Molisana, attraverso le illustrazioni di Marzia Lamelza cercherà di raccogliere l’essenza dell’identità territoriale molisana fatta di luoghi, tradizioni, sapori, ma anche di storie, modi di vivere, di sentire, di pensare. Le illustrazioni sono corredate dai testi di Alessia Mendozzi e promosse da Paolo Pasquale di Turismo in Molise.

Il progetto che verrà presentato oggi, lunedì 13 giugno dalle ore 18.00, in Piazzetta Palombo a Campobasso, nasce dall’esigenza di presentare alcuni elementi che compongono quella che, a parere degli ideatori, rappresenta l’identità della nostra terra. Terra spesso derisa, snobbata, messa in ombra o associata ad altri luoghi per superficiali somiglianze che però non rappresentano l’essenza del Molise. Perché ogni territorio è fatto di tanti elementi che lo caratterizzano e lo rendono unico rispetto a un altro.