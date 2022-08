Partita l’Estate Pietracatellese. Eventi da fine luglio ad agosto

Clou dell’estate la presenza di Fiordaliso, ma anche tanti altri come Alexian Santino Spinelli, Cantine Sociali, e anche la presenza di personaggi come Vauro Senesi

Ha preso ufficialmente il via il calendario delle manifestazioni culturali ed artistiche estive promosse dalla Pro Loco, dai Comitati e dalle Associazioni del Comune di Pietracatella.

Dal teatro ai concerti, dagli incontri letterari di spessore alle visite guidate: circa una 20ina gli appuntamenti dedicati a ogni fascia di pubblico, che si svolgeranno tra fine luglio e fine agosto.

Il programma degli eventi estivi è ricco di appuntamenti, dedicati a grandi e piccini e che coinvolgeranno tutto il paese – afferma il Sindaco Antonio Tomassone. Gli organizzatori hanno cercato di tenere in considerazione le diverse fasce di età, offrendo occasioni culturali e di crescita personale per tutti. Si è cercato inoltre di dare spazio a realtà diverse, locali e non solo.

Ha aperto il calendario il Torneo di Pallavolo, a partire dal 25 luglio, nel campo polivalente “A. Conte”, organizzato dalla Pro Loco Pietramurata. 6 le compagini in gioco, provenienti anche dai paesi limitrofi. A seguire una serie di eventi musicali, luglio terminerà con la Premiazione dell’VIII edizione del Premio Letterario De André domenica 31. Ospite Vauro Senesi e Domenico Megu Chionetti (braccio destro di Don Gallo a Genova), insieme a Fabrizio Russo (dei Riserva Moac) e a Brunella Santoli (direttrice artistica di Ti racconto un libro). Serata animata dal gruppo Alexian di Santino Spinelli (fresco di premio La Traglia a Jelsi): musicista, compositore, professore, saggista e poeta è un Rom italiano appartenente alla comunità romanès di più antico insediamento in Italia. La sua poesia “Auschwitz” è incisa sul monumento che si trova davanti al Parlamento tedesco a Berlino dedicato al genocidio dei Rom e Sinti.

3 giorni di festa a partire dal 5 agosto con lo spettacolo teatrale “NON TI PAGO” di E. De Filippo e riadattato da Donato Angiolillo, messo in opera dal Gruppo Teatrale ’90 di Pietracatella. Teatro allestito in Piazza Santa Maria, a partire dalle ore 21. Sabato 6 agosto, sempre in piazza S. Maria, lo spettacolo di burattini di Adriano Ferraiuolo, maestro e burattinaio, figlio di Francesco Ferraiolo. Da oltre centocinquant’anni, la famiglia Ferraiolo, porta avanti l’arte dei burattini, la più antica del mondo. Attesi grandi e piccini per vari spettacoli.

Domenica 7 agosto, in occasione della Festività di S. Donato (Patrono), il concerto gratuito di Fiordaliso, unica data del tour in Molise. Una carriera, quella di Marina Fiordaliso, ricca di hit, a partire dal suo più grande successo ‘Non voglio mica la luna’, scritto per lei da Zucchero Fornaciari, vendutissimo in Italia, ma anche in tanti altri paesi europei e in America latina. Tante le partecipazioni ai Festival di Sanremo, tantissimi i tour, poi le partecipazioni a trasmissioni come ‘Music farm’, ‘Tale e quale show’, ‘L’isola dei famosi’.

Si arriva alla Presentazione del libro “DI MOLTA DIVOZIONE DEL POPOLO” di Michele Pasquale, nella Chiesa S.Maria di Costantinopoli alle ore 21, a cura dell’omonima Confraternita. A seguire altri eventi musicali, tra cui la festa della birra del 14 agosto. Il 17 agosto si svolgerà la festa del “rione” Colle, con musica e stand gastronomici.

Sabato 27 agosto il concerto della band molisana La Cantina Sociale che eseguirà musiche rock/folk come brani della Bandabardò, Mannarino, Capossela, e altri.

A chiudere l’estate pietracatellese la Festività di S. Giovanni Battista il 29 agosto. In serata la classica “Sagra dei maccheroni e della carne arrosto” e il concerto Li Straccapiazz, canti e balli della tradizione. Gruppo di musicisti che ripropone in chiave coerente e originale le musiche popolari secondo la tradizione. Il gruppo rende omaggio alla musica tradizional-popolare seguendo un percorso che parte dall’Abruzzo e segue poi la via del tratturo magno e della transumanza fino ad arrivare alla Pizzica, tammurriata, Tarantella calabrese e tarantella Siciliana.

Durante tutta l’estate apertura della Biblioteca comunale S. D’Elia e con il servizio civile che organizza durante la settimana attività per i bambini ed i ragazzi delle scuole.

Un’estate piena di eventi ed attività per i cittadini pietracatellesi ed i turisti di ritorno.